Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind in Therme von Rentner angegriffen

Mühlhausen (ots)

Ein 71-jähriger Mühlhäuser steht seit Dienstagmorgen in Verdacht, einen 8-jährigen Jungen aus dem Irak in der Mühlhäuser Therme gestoßen und getreten zu haben. Gleichzeitig sollen ausländerfeindliche Äußerungen gegenüber dem Kind gefallen sein. Die Kinder der dritten Klasse, darunter auch Kinder mit Migrationshintergrund, befanden sich zum Schwimmunterricht in der Therme. Beim Umziehen in der Umkleidekabine kam der Rentner hinzu und griff den Jungen an. Zeugen informierten das Personal und die begleitenden Lehrer. Die Polizei wurde gerufen. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten. Was der Mann konkret geäußert hat, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

