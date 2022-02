Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bargeld und Handy gestohlen

Mühlhausen (ots)

Drei Männer sprachen am Montagabend, gegen 21.30 Uhr, im Kiliansgraben einen jungen Mann auf der Suche nach Zigaretten an. Dann durchsuchten sie den 23-Jährigen nach Bargeld und seinem Handy. Mit dem Diebesgut flüchteten sie zunächst. Zwei der Täter kamen aber nicht weit. Polizisten stellten sie in der Nähe. Die Geldbörse des Opfers hatten sie noch dabei. Gegen die beiden 20-Jährigen wurde ein Verfahren wegen den Verdachtes des Diebstahls eingeleitet. Zum dritten Täter und dem Verbleib des gestohlenen Handys laufen die Ermittlungen.

