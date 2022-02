Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Strohballen abgebrannt

Topfstedt (ots)

In der Nacht zu Dienstag standen mehrere Strohballen in Topfstedt in Flammen. Ein Zeuge hatte kurz nach 3 Uhr den Qualm bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die Kameraden hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Technisches Gerät zog die Reste der Ballen auseinander, so dass auch letzte Glutnester gelöscht werden konnten. Der entstandene Schaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Strohballen brannten bereits erstmalig am Montagnachmittag. Hier konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Möglicherweise entzündeten sich die Ballen am Nachmittag von selbst. Erst in der vergangenen Woche brannte es in Westerengel. Unbekannte hatten versucht ein Tor anzuzünden. Ob diese Brandfälle mit zahlreichen Bränden in der Gegend im vergangenen Jahr im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

