Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendclub das Ziel von Einbrechern

Effelder (ots)

In der Nacht von Sonntag zu Montag brachen Unbekannte in den Jugendclub von Effelder, in der Mühlhäuser Straße ein. Bisherigen Ermittlungen zufolge, in die auch die Kriminalpolizei eingebunden ist, erbeuteten der oder die Täter einen vierstelligen Bargeldbetrag. Außerdem entleerten sie einen Feuerlöscher. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03605/6510, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell