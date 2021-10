Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Geschäftseinbrüche in der Neusser Innenstadt - Wer hat etwas beobachtet?

Neuss (ots)

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei schlug ein Einbrecher in der Nacht zu Freitag (29.10.), gegen 2:00 Uhr, die Fensterscheibe an einem Kiosk an der Kapitelstraße ein. Der Unbekannte stieg durch das Loch in der Scheibe in das Geschäft und entwendete mehrere Schachteln Zigaretten. Die Person flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Marienkirchplatz.

Täterbeschreibung:

männlich, schwarze Daunenjacke, Kappe, weiße Turnschuhe. Der Flüchtige führte einen Rucksack mit und befand sich nach der Tat möglicherweise in der Begleitung von zwei weiteren Personen.

Ebenfalls in der Nacht von Donnerstag (28.10.), 21:30 Uhr, bis Freitag (29.10.), 8:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Kosmetikstudio an der Erftstraße. Der oder die Täter schlugen ein Loch in die Verglasung eines Fensters und entriegelten anschließend den Fenstergriff. Im Kassenbereich entwendeten sie Wechselgeld in einer niedrigen dreistelligen Höhe.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 02131 300-0 zu melden.

Wie man sich bestmöglich vor Einbrechern und Dieben schützt, erfährt man auf der Internetseite der Polizei (https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/). Die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz beraten Sie zudem kostenlos zum Thema "Technische Sicherungen". Eine Terminvereinbarung ist ebenfalls unter der Telefonnummer 02131 300-0 möglich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell