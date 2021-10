Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Zweifamilienhaus - Täter werden von Hausbewohner überrascht

Korschenbroich (ots)

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hebelten am Donnerstag (28.10.), gegen 19:20 Uhr, zwei Einbrecher das Fenster einer Erdgeschosswohnung am Veilchenweg auf. Zumindest einer der Täter versuchte im Anschluss die Tür der im Obergeschoss gelegenen Wohnung aufzuhebeln. Durch Geräusche wurde der Bewohner der oberen Wohnung auf den Einbruch aufmerksam. Als er den Flur betrat, um nachzusehen, traf er auf einen der Einbrecher. Der Unbekannte ergriff sofort die Flucht und kann nicht näher beschrieben werden. Wenige Augenblicke später konnte der Zeuge eine zweite Person beobachten, die über den Zaun des Grundstücks flüchtete.

Der zweite Einbrecher kann nachfolgend beschrieben werden: männlich, circa 180 bis 185 Zentimeter groß, schlanke Statur, blonde Haare, sprach osteuropäisch, bekleidet mit blauer Jacke

Beute erlangten die Unbekannten bei ihrem Einbruch nicht. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Erfolg.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz bieten kompetente und kostenlose Vorträge zum Einbruchschutz in ihrer Beratungsstelle an. Interessierte Bürgerinnen und Bürger erfahren hier, wie sie ihr Zuhause sichern können, und werden herstellerneutral beraten. Nutzen Sie das Beratungsangebot Ihrer Polizei und schieben Sie Einbrechern einen "Riegel vor!".

+++ Gruppenberatungen zum Einbruchschutz +++

An kommenden Mittwochabenden, jeweils um 18 Uhr, finden Vorträge in der Beratungsstelle an der Jülicher Landstraße 178, Neuss, statt. Diese dauern etwa 90 Minuten.

Eine vorherige Anmeldung unter Telefon 02131 300-25518 oder 02131 300-25522 ist unbedingt erforderlich.

Aufgrund der derzeitigen Pandemie-Situation ist die Teilnehmerzahl auf maximal 10 Personen begrenzt. Die Termine finden statt bei einer Mindestteilnehmerzahl von 5 Personen. Es gilt die 3-G-Regel! Weitere Informationen finden Sie auch auf der Internetseite Ihrer Polizei: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine.

+++ Telefonberatung am kommenden Sonntag +++

Ein besonderer Service ist die telefonische Einbruchsberatung am Sonntag (31.10.).

Der Technische Fachberater des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz, Herr Rainer Ippers, wird an diesem Tag, in der Zeit von 9:00 bis 16:00 Uhr, am Telefon interessierten Bürgerinnen und Bürgern rund um das Thema Einbruchschutz Rede und Antwort stehen.

Herr Ippers ist - und zwar nicht nur an diesem Tag - unter der Rufnummer 02131 300-25518 erreichbar. Sollte er gerade im Gespräch sein, kann man ihm per Mail an: rainer.ippers@polizei.nrw.de einen Rückrufwunsch zusenden.

Greifen Sie deshalb am Sonntag (31.10.) zum Telefonhörer und informieren Sie sich bei den Experten der Polizei, wie Sie Einbrechern einen sprichwörtlichen "Riegel vorschieben".

