Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit dem Zug unterwegs/ Bundespolizei fängt drei Ausreißer ein

Bielefeld (ots)

Einen gemeinsamen Wochenendausflug unternahmen offenbar zwei Jugendliche und eine Elfjährige ohne das Wissen ihrer Sorgeberechtigten.

Im ICE aus Hannover wurden sie am Sonntagabend, 17. Januar, mit einem abgelaufenen, nicht für den ICE gültigen Fahrschein angetroffen. Der Zugbegleiter übergab sie im Hauptbahnhof Bielefeld der Bundespolizei. Alle drei wurden in Gewahrsam genommen. Die elfjährige Bielefelderin war als vermisstes Kind ausgeschrieben. Sie war seit Freitag aus dem Elternhaus abgängig. Durch ihre Tante wurde sie auf der Wache abgeholt und nach Hause gebracht. Der 15-jährige Bremer war ebenfalls als vermisst ausgeschrieben. Er wurde an das Jugendamt Bielefeld übergeben. Seine 16-jährige Begleiterin konnte nach Rücksprache mit der Mutter ihren Heimweg innerhalb Bielefelds alleine antreten.

Gegen das Trio wurden Anzeigen wegen Betrugs und Leistungserschleichung erstattet. Der Hintergrund der gemeinsamen Tour wurde nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Münster

Pressestelle

Markus Heuer

Telefon: 0251 97437 - 1012

E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Internet: www.bundespolizei.de



Bahnhofstr. 1

48143 Münster



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell