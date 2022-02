Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baum in Brand gesetzt

Nordhausen (ots)

Unbekannte zündeten am Sonntagnachmittag auf dem ehemaligen Friedhof in der Leimbacher Straße einen Baum an. Die morsche Linde sollte gefällt werden und war schon dementsprechend markiert. Die Feuerwehr löschte das Feuer und sicherte den Baum. Ein Fällen der Linde war aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht möglich. Der Schaden ist mit ca. 50 Euro gering.

