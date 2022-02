Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Winterdienst im Straßengraben

Bleicherode (ots)

Ein Fahrzeug des Winterdienstes wurde in der Nacht zu Montag selbst Opfer der winterlichen Straßenverhältnisse. Kurz nach 3 Uhr rutschte das Fahrzeug auf der Landstraße 1011 bei Bleicherode in den Straßengraben. Der 29-jährige Fahrer blieb unverletzt. Ein Abschleppdienst musste das Auto bergen. An der Schutzplanke entstand ein leichter Schaden.

