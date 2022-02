Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher im Bauhof

Mühlhausen (ots)

Am zurückliegenden Wochenenden drangen Unbekannte durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude des Bauhofes, in der Eisenacher Landstraße ein. Der oder die Täter brachen mehrere Spinde auf. Was der oder die Einbrecher erbeuteten ist noch unklar. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt.

