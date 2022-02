Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Handtasche aus Auto geklaut

Mühlhausen (ots)

Unbekannte zerstörten am Montagnachmittag mit einem Stein die Heckscheibe eines geparkten Opel Zafira in der Eisenacher Landstraße. Aus dem Auto erbeuteten der oder die Täter eine Handtasche mit persönlichen Dokumenten. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 14.35 und 14.55 Uhr. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, zu melden.

