POL-K: 211203-3-K/RBK Zugbegleiter erkennt Tatverdächtigen nach Raubüberfall in Regionalbahn - Fahndungsrücknahme

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 29. August Ziffer 1 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5005644

Dank eines aufmerksamen Zugbegleiters (28) der Regionalbahn 25 hat die Bundespolizei am Donnerstagabend (2. Dezember) am Bahnhof Rösrath einen 38 Jahre alten Tatverdächtigen gestellt. Er steht im Verdacht, gemeinsam mit einem noch unbekannten Mann, den Rucksack eines Fahrgastes (24) am 30. Mai geraubt zu haben.

Der Zugbegleiter hatte den Mann dank der im August veröffentlichten Bilder wiedererkannt und die Polizei alarmiert.

Aufgrund dieser neuen Erkenntnisse sind die Voraussetzungen für die Fahndung und die Nutzung der Fotos entfallen. (ph/lm)

