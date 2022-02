Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Grenzhaus erneut Schauplatz eines Unfalls

Heyerode (ots)

Wieder war das Grenzhaus in der Bahnhofstraße Schauplatz eiens Unfalls. Am Mittwochmorgen, gegen 6.45 Uhr, wollte ein Busfahrer mit seinem Schulbus die Durchfahrt passieren. Hierbei touchierte er mit einem Außenspiegel die Hauswand. Glücklicherweise wurde nur der Außenspiegel beschädigt. An der Hauswand war fast nichts zu sehen. Der Schulbus war zum Unfallzeitpunkt nur mit dem Fahrer besetzt.

