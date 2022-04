Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erneut Apotheke überfallen

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Apotheke in Queidersbach ist am Montag erneut überfallen worden. Ein unbekannter Mann betrat gegen 13.45 Uhr den Verkaufsraum in der Hauptstraße, zeigte einer Mitarbeiterin ein Messer und forderte Bargeld. Mit der Beute verließ der Unbekannte anschließend die Apotheke und lief in Richtung Kirchstraße davon. Einen ähnlichen Vorfall gab es bereits am 17. Februar 2022.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: etwa 60 Jahre alt, ungefähr 1,85 Meter groß und kräftig. Er hat ein rundes Gesicht, helle Augen, kurze helle/graue Haare, trug eine medizinische Maske und auf dem Kopf eine Basecap. Der Mann sprach akzentfreies Deutsch.

Zeugen, denen der Unbekannte vor oder nach der Tat in Queidersbach aufgefallen ist, oder die gesehen haben, wohin er lief und welches Fahrzeug er benutzte, werden gebeten, sich umgehend mit der Kripo Kaiserslautern, Telefon 0631 / 369 - 2620, in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell