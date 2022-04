Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Werkzeugkoffer und Zulassung gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Waldstraße an einem Pkw zu schaffen gemacht. Am Montagvormittag fiel dem Besitzer auf, dass der Innenraum durchwühlt wurde und nun die Zulassungsbescheinigung fehlt.

Da der VW Tiguan einige Tage nicht benutzt wurde, ist die genaue Tatzeit unklar. Es konnte auch bislang nicht geklärt werden, wie die Täter das Fahrzeug öffneten. Der Halter war sich sicher, den Wagen verschlossen zu haben. Aufbruchspuren wurden nicht gefunden.

Auch in der Straße "An der Kalause" wurde am Montagmorgen ein Diebstahl aus einem Fahrzeug festgestellt. Der Transporter war übers Wochenende auf dem Gelände der Gartenschau abgestellt. Unbekannte Täter schlugen eine Scheibe auf der Beifahrerseite ein und stahlen aus dem Ford Transit einen Werkzeugkoffer, in dem sich mehrere Werkzeugmaschinen, dazugehörige Akkus und diverse Kleinteile befanden. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Zeugenhinweise auf mögliche Täter nimmt die Kriminalpolizei zu beiden Fällen unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell