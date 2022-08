Polizei Hagen

POL-HA: Unter Drogen stehender Kleinkraftfahrer flüchtet vor der Polizei

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein Kleinkraftfahrer ist am Donnerstagabend (18.08.2022) vor der Polizei geflüchtet. Beamte des Verkehrsdienstes führten gegen 20.10 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in der Wehringhauser Straße durch. Hier sollte der Fahrer des Zweirades angehalten werden. Dieser missachtete die Anhaltesignale des auf der Straße stehenden Beamten und fuhr an ihm vorbei. Sofort wurde mit einem Streifenwagen die Verfolgung aufgenommen. Der Fahrer flüchtet in Richtung Haspe, fuhr teilweise über die Gegenfahrbahn und über Busspuren. Im Bereich der Preußerstrasse verloren die Polizisten den Flüchtenden zunächst aus den Augen. Sie konnten ihn dann aber letztlich in einem Hinterhof in der Tillmannstraße stellen und kontrollieren. Der Grund für die Flucht wurde hierbei auch schnell gefunden. Der Kleinkraftfahrer hat keine Fahrerlaubnis und stand zudem noch unter dem Einfluss von Kokain. Der Mann musste mit zur Blutprobe und wurde angezeigt. Die Weiterfahrt untersagten ihm die Beamten. (sch)

