Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: 40 Jugendliche bekommen ihre Jugendflamme Eins: Abnahme in Wehden für alle Teilnehmer erfolgreich

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Schiffdorf (ots)

Am Samstag, den 24. September 2022, war es endlich soweit: Nach vielen Wochen Üben und Lernen konnten 40 Mädchen und Jungen aus den Ortschaften Geestenseth, Wehdel, Schiffdorf, Bramel, Spaden und Wehden ihr feuerwehrtechnisches Grundwissen unter Beweis stellen. Die Jugendflammen-Abnahme ist etwas ganz Besonderes für die jungen Kameradinnen und Kameraden, denn sie ist ein Ausbildungsnachweis über den Wissensstand der Jugendfeuerwehr-Mitglieder. Die Jugendflamme gibt es in drei Stufen und wird nach einem bundeseinheitlichen Rahmenplan durchgeführt.

In der Jugendflamme Eins werden die Grundthemen behandelt und geprüft, hierzu müssen die Jugendlichen unter anderem drei Knoten anfertigen, das Aufsuchen eines Hydranten beschreiben, ordnungsgemäß einen Notruf absetzen und einen Schlauch ausrollen, sowie feuerwehrtechnische Geräte und Sanitätsmaterial, zur Ersten-Hilfe, benennen und erklären.

Nach einer zweijährigen Pause - aufgrund der Corona-Pandemie - waren alle Teilnehmer glücklich und zufrieden ihre Jugendflamme in den Händen zu halten und später als Anstecker an ihren Jacken zu befestigen. Besonders bemerkenswert ist hier der Ehrgeiz der Jugendlichen, sowie das großartige Engagement der Jugendwarte und deren Betreuer-Teams. Ohne die aktiven Kameradinnen und Kameraden wäre eine so aktive Jugend- & Nachwuchsarbeit nicht möglich.

Zwischen der Abnahme und der Verleihung konnten die Jugendlichen ein wenig Ruhe genießen, um gemeinsam zu Essen und sich auszutauschen. Auch Gemeindebrandmeister Thorsten Müller war zur Verleihung vor Ort und gratulierte den Absolventen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell