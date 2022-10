Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Zwei Ölspuren sorgen für Einsätze in Sellstedt

Bild-Infos

Download

Schiffdorf-Sellstedt (ots)

In den Morgenstunden des 01. Oktober 2022, wurden die Kameradinnen und Kameraden um 7:43 Uhr in die Geestensether Straße nach Sellstedt alarmiert. Anrufer meldeten der Leitstelle, in Bremerhaven, mehrere Flecken von Betriebsstoffen, welche sich aufgrund der Wetterlage deutlich vergrößerten. Nach Erkundung durch die Feuerwehr wurde eine Fachfirma für die Beseitigung dieser Betriebsstoffe hinzugezogen und reinigte die Straßen in Sellstedt.

Am darauf folgendem Tag, den 2. Oktober 2022, fielen dem Ortsbrandmeister aus Sellstedt eine weitere Ölspur auf und informierte daraufhin die Leitstelle. Auch hier wurde die besagte Fachfirma zur Reinigung hinzugezogen und konnte die Ölspur beseitigen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell