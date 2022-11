POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.11.2022 mit einer Warnmeldung

Heilbronn (ots) - Weinsberg: Pkw beschädigt und Kennzeichen gestohlen Ein Unbekannter beschädigte in der Nacht auf Donnerstag einen in Weinsberg geparkten Pkw. Das Fahrzeug stand zwischen 17 Uhr am Mittwoch und 4 Uhr am Donnerstag in der Zeppelinstraße, als der oder die Täter alle vier Reifen zerstachen. ...

mehr