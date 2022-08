POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Geldernsche Straße

Wesel (ots) - Am Sonntag, den 21.08.2022, gegen 14.30 Uhr, gingen eine Vielzahl von Notrufen bei der Polizei ein. Dabei gaben die Anrufer an, dass ein Pkw in Hamminkeln-Mehrhoog von der Bahnhofstraße aus gegen ein Haus gefahren sei. Vor Ort konnte dann festgestellt werden, dass der Pkw die Bahnhofstraße aus Richtung Bahnübergang in Fahrtrichtung B8 (Duisburger ...

mehr