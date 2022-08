Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Frontalunfall zwischen zwei Pkw - Rettungshubschrauber im Einsatz

Wesel (ots)

Am Sonntag, den 21.08.2022, gegen 16.30 Uhr, kam es in Hamminkeln-Brünen zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Dabei befuhr einer 22-jährige Frau aus Münster die Straße Zum Voßhövel aus Richtung Borkener Straße kommend in Fahrtrichtung Raesfelder Straße. Im Höhe der Einmündung Büskesheide kommt die 22-Jährige, aus bisher ungeklärten Gründen, nach links von ihrer Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Pkw eines 60-jährigen Mannes aus Wesel. Der 60-Jährige wurde durch den Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde er anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine niederländische Klinik ausgeflogen. Die 22-Jährige wurde ebenfalls stationär in einem Weseler Krankenhaus aufgenommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße Am Voßhövel bis gegen 19.30 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet. Ein Abschleppunternehmen stellte die beiden Unfallfahrzeug sicher.

