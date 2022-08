Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln-Mehrhoog, Verkehrsunfall durch medizinischen Notfall

Wesel (ots)

Am Sonntag, den 21.08.2022, gegen 14.30 Uhr, gingen eine Vielzahl von Notrufen bei der Polizei ein. Dabei gaben die Anrufer an, dass ein Pkw in Hamminkeln-Mehrhoog von der Bahnhofstraße aus gegen ein Haus gefahren sei. Vor Ort konnte dann festgestellt werden, dass der Pkw die Bahnhofstraße aus Richtung Bahnübergang in Fahrtrichtung B8 (Duisburger Straße) befahren hatte und dabei in Höhe einer Apotheke nach links von der Fahrbahn abgekommen war. Glücklicherweise kam das Fahrzeug bereits in einem Vorgarten zum Stehen und es kam zu keinem Kontakt mit dem Haus. Nach den ersten Ermittlungen hatte ein medizinischer Notfall bei dem 39-jährigen Pkw-Fahrer aus Rees zu dem Unfall geführt. Der Mann wurde für weitere Untersuchungen mit einem Rettungswagen in ein Weseler Krankenhaus eingeliefert. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Arbeiten der Feuerwehr bzw. des Rettungsdienstes wurde die Bahnhofstraße vollständig gesperrt und der Fahrzeugverkehr durch Polizeibeamte abgeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell