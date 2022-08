Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0481 --Polizei schnappt junges Einbrecherquartett--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Osterholz, OT Blockdiek, Bonner Straße Zeit: 03.08.22, 3 Uhr

Vier jugendliche Einbrecher drangen in der Nacht zu Mittwoch in einen Wohnwagen in Blockdiek ein und entwendeten einige Gegenstände. Dank einer aufmerksamen Anwohnerin konnte die Polizei das Quartett noch in Tatortnähe festnehmen.

Die Diebe im Alter zwischen 15 und 17 Jahren hebelten ein Fenster des in der Bonner Straße geparkten Caravans auf, schnappten sich aus dem Wagen Kleidung, sowie elektronische Geräte und flüchteten. Eine Nachbarin wurde durch die lauten Knackgeräusche auf die Situation aufmerksam und verständigte umgehend die Polizei. Einsatzkräfte stellten das Quartett noch in Tatortnähe. Die mitgeführte Diebesbeute wurde sichergestellt. Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihrem Betreuer überstellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Aufmerksame Nachbarn sind ein wirkungsvoller und kostengünstiger Einbruchschutz. Die Polizei bittet bei verdächtigen Beobachtungen sofort den Notruf 110 der Polizei, wie in diesem Fall geschehen, zu wählen.

