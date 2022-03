POL-PDMY: Diebstahl von E-Bike an der B262 Mayen

Adenau (ots) - In der Nacht zum Sonntag kam es zu mehreren Schlägereinen in der Hocheifelhalle in Adenau. An der dort in der Fastenzeit veranstalteten Karnevalsparty nahmen etwa 200 Personen, meist Jugendliche und Heranwachsende, teil. Bei den Schlägereien wurden 5 Personen verletzt, wobei ein junger Mann ins Krankenhaus Adenau verbracht werden musste. Dieser konnte jedoch, nach einer eingehenden Untersuchung und ...

mehr