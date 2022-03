POL-PDMY: PKW-Brand

Mendig (ots) - Am Samstag, den 12.02.2022, wurde der Inspektion Mayen eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Schnellrestaurants Burger King gemeldet. Der Mitteiler vor Ort gab an, dass er seinen PKW um 17:38 Uhr nahe der Zufahrt zum Drive IN geparkt habe. Als er um 17:51 Uhr zu seinem PKW zurückgekommen sei, habe er eine frische Beschädigung an der linken Seite des Hecks feststellen können. Personen die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen und zum ...

mehr