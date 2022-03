Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Mendig (ots)

Am Samstag, den 12.02.2022, wurde der Inspektion Mayen eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Schnellrestaurants Burger King gemeldet. Der Mitteiler vor Ort gab an, dass er seinen PKW um 17:38 Uhr nahe der Zufahrt zum Drive IN geparkt habe. Als er um 17:51 Uhr zu seinem PKW zurückgekommen sei, habe er eine frische Beschädigung an der linken Seite des Hecks feststellen können.

Personen die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen und zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter der 02651/8010 bei der Polizei Mayen zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell