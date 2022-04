Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrzeug erneut unter Einfluss von Betäubungsmitteln geführt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Nachdem ein 43-Jähriger aus dem Bereich Neustadt am Vortag einen Verkehrsunfall unter Einfluss von Betäubungsmitteln verursacht hatte, rief er in der Nacht zum 17.04.2022 bei der Polizeiinspektion Neustadt an, da er sein Fahrzeug nicht mehr finden konnte. Als die Beamten an die durch den Mann geschilderte Örtlichkeit in der Hetzelstraße kamen, konnten sie ihn fahrend in seinem vermeintlich verloren gegangenen PKW feststellen. Er wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen, im Rahmen derer erneut drogentypische Auffallerscheinungen bei ihm festgestellt wurden. Ein durchgeführter freiwilliger Urintest reagierte wieder positiv auf Opiate. Dem 43-Jährigen wurde auf hiesiger Dienststelle erneut eine Blutprobe entnommen. Sein Fahrzeugschlüssel wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten sichergestellt. Ihn erwartet ein weiteres Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

