Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall mit Folgen

Bad Dürkheim (ots)

Am 17.04.2022 gegen 04:55 Uhr konnte durch eine Streife der PI Bad Dürkheim ein massiv beschädigter BMW in der Altenbacher Straße in Bad Dürkheim festgestellt werden. Dieser war offensichtlich mit einem Baum und einem Verkehrsschild kollidiert. Der 26-jährige BMW-Fahrer gab gegenüber den Beamten an, einen Sekundenschlaf gehabt zu haben. Durch die Beamten konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln, durch den Unfallverursacher, schließen ließen. Freiwillige Tests wurden durch den 26-Jährigen abgelehnt. Vor Ort konnten, durch die eingesetzten Rettungssanitäter, keine schweren Verletzungen festgestellt werden. Die eingesetzten Beamten begleiteten den Unfallverursacher mit in das Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Anschließend wurde der Fahrer, zur weiteren Untersuchung, im Krankenhaus aufgenommen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf ca. 40.000EUR geschätzt. Der 22-jährige Beifahrer musste mit leichten Verletzungen ebenfalls ins Krankenhaus verbracht werden. Der 26-Jährige muss sich nun im Strafverfahren verantworten. Zudem wurde sein Führerschein vorläufig entzogen.

