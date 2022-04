Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheit im Verkehr

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 15.04.2022 gegen 20:20 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge ein schlagenlinienfahrenden Pkw auf der L516 zwischen Deidesheim und Mußbach. Der Zeuge (Polizeibeamter in Freizeit) folgte dem Pkw und konnte schließlich mitteilen, dass der Fahrer in der Deidesheimer Straße angehalten habe. Als die Streife vor Ort eintraf, konnten sie bei dem 59-jährigen Fahrer aus dem Bereich Neustadt Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,26 Promille. Der Mann wurde zwecks Blutprobe zur Dienststelle verbracht und sein Führerschein sichergestellt. Gegen den Herrn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

