Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Drogen gleich mehrere Unfälle gebaut

Neustadt/Weinstraße (ots)

hat am 15.04.2022 gegen 18:00 Uhr ein 43-Jähriger aus dem Bereich Neustadt. Zunächst wurde gemeldet, dass der Mann mit seinem Pkw auf dem Kohlplatz in zwei geparkte Pkw gefahren sei. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen beim Unfallverursacher fest, weshalb ihm ein Urintest angeboten wurde. Dieser reagierte positiv auf Opiate. Der Mann wurde deshalb mit zur Dienststelle genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Da der Mann keinen Führerschein mit sich führte, muss noch ermittelt werden, ob er überhaupt im Besitz eines solchen ist. Noch während der Maßnahmen auf der Dienststelle meldete sich eine weitere Geschädigte bei der Polizei und gab an, dass ihr jemand auf dem Kohlplatz ins Hoftor gefahren und geflüchtet sei. Auch dieser Unfall konnte dem 43-Jährigen zugeordnet werden. Gegen den Mann wird daher nicht nur wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sondern auch wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt.

