POL-PDNW: Verletzter Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Bad Dürkheim (ots)

Am Abend des 15.04.2022, gegen 20:00 Uhr, befuhr ein Radfahrer die Seebacher Straße in Bad Dürkheim in Richtung Amtsplatz. Durch die Nutzung seines Handys war er derart abgelenkt, dass er laut Unfallzeugen immer weiter nach rechts und schließlich auf einen parkenden Pkw auffuhr. Der Radfahrer stürzte gegen den Pkw und schlug mit dem Kopf am Fahrzeug auf. Hierbei trug er keinen Helm. Der Radfahrer konnte selbstständig aufstehen, blieb kurz vor Ort und entfernte sich dann auf seinem Fahrrad in Richtung Amtsplatz. Der Unfallverursacher soll ca. 18 Jahre alt und 190cm groß sein. Er trug während der Fahrt eine weiße Sportjacke, weiße Schuhe und eine schwarze Trainingshose. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein älteres silberfarbenes Pedelec für Damen gehandelt haben. Die genauen Verletzungen des Radfahrers sind unbekannt. Am beschädigten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000EUR. Zeugen, welche Angaben zum Verkehrsunfall oder dem möglichen Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in Verbindung zu setzten. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

