Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht durch die Nacht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 15.04.2022 um 01:25 Uhr wurde ein 36-jährige Mann aus Neustadt mit seinem Fahrzeug in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle konnten bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Ein Vortest vor Ort reagierte positive auf THC, weshalb der Neustadter in der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe abgeben musste. Der 36-Jährige musste den Heimweg zu Fuß antreten. Der Fahrzeugschlüssel wurde an einen Bekannten übergeben.

Auf den Fahrzeugführer kommt nun ein Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell