Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Koblenz - Körperverletzung

Koblenz (ots)

Am Samstag, den 19.03.2022, gegen 12.05 Uhr, wurden der Polizeiinspektion Lahnstein ca. 4 bis 5 Personen gemeldet, die sich mit Knüppeln oder ähnlichen Gegenständen in der Hand in der Mittelstraße in Koblenz befinden würden. Der Mitteiler befürchtete, dass eine Auseinandersetzung bevorstehen könnte. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte im Bereich Mittelstraße/ Brandenburgstraße hatten sich die Personen bereits nach Angaben von Zeugen fluchtartig entfernt, als sie das Herannahen der Einsatzkräfte unter Sondersignalen wahrnahmen. Die Zeugen gaben an, dass sich die Personengruppe mit zwei bis drei Fahrzeugen entfernte. Es soll sich entgegen der ersten Meldung um eine Gruppe mit bis zu 10 Personen gehandelt haben. Es konnte ermittelt werden, dass es vor Ort zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines Anwohners kam. Dieser erhielt einen Faustschlag ins Gesicht, wodurch der Mann eine leichte Verletzung davontrug. Der genaue Tatablauf ist derzeit nicht geklärt, die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Lahnstein bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den genannten Personen oder zu den mitgeführten Fahrzeugen machen können, sich unter Telefon 02621/9130 zu melden.

