POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallfluchten

Vom 13.04.2022 bis zum 14.04.2022 kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Neustadt zu zwei Fällen des Unerlaubten Entfernen vom Unfallort. In der Fuchsfarmstraße in 67435 Neustadt/W.-Mußbach (Zeitraum: 13.04.22, 17:00 Uhr bis 14.04.22, 08:45 Uhr) wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am linken Fahrzeugheck beschädigt. Der flüchtige Fahrzeugführer streifte vermutlich beim Vorbeifahren das geparkte Fahrzeug und entfernte sich hiernach von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zu einem ähnlichen Fall kam es am 13.04.22 zwischen 16:00 Uhr bis 19:30 Uhr in der Goyastraße in 67433 Neustadt/w. Auch hier wurde ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug stieß vermutlich ebenfalls beim Vorbeifahren an das geparkte Fahrzeug und entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizei Neustadt bitte um Zeugenhinweise, welche zur Aufklärung der Taten dienen können unter der Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.

