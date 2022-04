Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Versuchter Kraftstoffdiebstahl

Haßloch (ots)

In jüngster Vergangenheit kam es im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Haßloch zu mehreren Kraftstoffdiebstählen/-versuchen. So hebelte unbekannte Täterschaft in der Zeit von 12.04.2022, 20:00 Uhr bis 14.04.2022, 09:00 Uhr an einem in der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße abgestellten PKW (Daimler-Benz, dunkelgrau) die Tankabdeckung auf. Der Tankdeckel konnte jedoch nicht geöffnet werden, so dass auch kein Kraftstoff entwendet werden konnte. Der entstandene Sachschaden dürfte ca. 100,- Euro betragen. Zeugen/-innen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen!

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell