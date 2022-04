Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Meckenheim (Kreis Bad Dürkheim)- Kraftstoffdiebstahl

Meckenheim (Kreis Bad Dürkheim) (ots)

In jüngster Vergangenheit kam es im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Haßloch zu mehreren Kraftstoffdiebstählen/-versuchen. So wurde in der Zeit von 10.04.2022, 23:00 Uhr bis 13.04.2022, 12:00 Uhr an einem "In der Froschau" abgestellten PKW (VW Golf, Farbe blau) durch unbekannte Täterschaft die Tankabdeckung aufgebrochen. Aus dem Tank wurden ca. 30 Liter Kraftstoff entwendet. Der entstandene Schaden wird auf ca. 65,- Euro geschätzt. Eventuelle Zeugen/-innen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen!

