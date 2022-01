Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Brand in Firma

Zeugen entdeckten eine Rauchentwicklung am Dienstag in Süßen.

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr bemerkte ein Zeuge Rauch an der Decke in einer Firma in der Donzdorfer Straße. Nachdem die Feuerwehr angerückt war und die Decke öffnete, entdeckte sie Glutnester. Die Feuerwehr löschte die Glutnester. Zu einem offenen Brand kam es nicht. Warum die Glutnester entstanden ist noch unklar. Eine Schadenshöhe lässt sich bislang nicht beziffern.

