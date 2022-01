Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Unfallverursacher flüchtet

Nach einem Unfall am Dienstag fuhr der Verursacher in Ehingen weg.

Gegen 19 Uhr parkte eine 39-Jährige ihren Dacia auf einem Firmenparkplatz in der Berkacher Straße. Ein unbekannter Autofahrer fuhr rückwärts aus und stieß gegen den Dacia. Der Fahrer stieg aus und begutachtete den Schaden. Nachdem der unbekannte Autofahrer zu dem Entschluss gekommen war, dass kein Schaden vorhanden war, stieg er in sein Auto und flüchtete. Den Schaden an dem Dacia schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Vom Verursacher ist lediglich bekannt, dass dieser ein dunkelrotes Auto mit UL Kennzeichen hatte. Die Polizei Ehingen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall gerufen wird, ist dagegen meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

