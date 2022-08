Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beinah-Unfall am Bahnübergang

Wasserthaleben (ots)

Gefährlich wurde es am vergangenen Donnerstag gegen 19:30 Uhr am Bahnübergang zwischen Greußen und Wasserthaleben. Durch einen Zeugen wurde die Polizei Sondershausen darüber unterrichtet, dass ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem nicht näher beschriebenen Pkw einen anderen Pkw mittem auf dem Bahnübergang in Richtung Greußen überholte. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten konnte der Überholer den Überholvorgang vermutlich nicht vollends überblicken, denn es kam nun dazu, dass Gegenverkehr kurz hinter dem Bahnübergang auftauchte, welcher selbst nur durch ein reflexartiges Ausweichen den Unfall verhindern konnte. Letztlich standen alle drei beteiligten Fahrzeuge fast nebeneinander auf dem Bahnübergang.

Da der Vorfall erst am Folgetag angezeigt wurde, konnten bisher abgesehen von dem gefährdeten Verkehrsteilnehmer respektive Anzeigenden selbst keine weiteren Beteiligten des Vorfalls polizeilich bekannt gemacht werden.

Die Polizei bittet diesbezüglich Zeugen oder Personen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, diese bei der u.g. Polizeidienststelle mitzuteilen.

