Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Insektenstich führt zu Unfall mit Verletzungen

Großengottern (ots)

Am Freitagvormittag gegen 11.30 Uhr befuhr die 32-jährige Fahrerin eines Mitsubishi die Mühlhäuser Straße aus Seebach kommend in Richtung Ortsmitte. Bei dem Versuch eine Biene am Stechen zu hindern kam die Frau mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Laterne. Glücklicherweise kam die mitfahrende 9-jährige Tochter durch den Unfall nicht zu Schaden. Die Fahrerin wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum verbracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

