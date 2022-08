Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl eines Quads verhindert

Mühlhausen (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der zurückliegenden Nacht in der Straße Weidensee ein Quad von einem Grundstück zu entwenden. Die Anwohner wurden durch Geräusche auf dem Hof geweckt. Als sich der Anwohner auf den Hof begab und nachsah, konnte er einen Täter sitzend auf dem Quad festgestellen. Beim Versuch den Täter vom Quad zu entfernen, schlug dieser dem 72-jährigen Mann ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Täter mit einem PKW in unbekannte Richtung. Der Täter wird als ca. 160 bis 170 cm groß beschrieben, war dunkel bekleidet und trug zur Tatzeit eine Skimaske. Angaben zum Fluchtfahrzeug sind derzeit nicht bekannt. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

