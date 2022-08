Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Im Straßengraben gelandet

Langula (ots)

Ein 88-jähriger Fahrer verlor gestern Abend kurz vor 22 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er befuhr mit seinem Renault die Landstraße aus Mihla kommend in Richtung Langula. In einer scharfen Linkskurve, kurz hinter dem Abzweig nach Hallungen, kommt der 88-Jährige von der Straße ab und im Straßengraben zum Stehen. Am Renault entstand unfallbedingter Sachschaden. Zwei Leitpfosten wurden ebenfalls beschädigt. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

