Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Billinghausen - Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Lippe (ots)

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf Höhe der Kreuzung Hellweg / Billinghauser Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau und zwei Kinder verletzt wurden. Ein 39-Jähriger aus Detmold war gegen 17.15 Uhr mit seinem Mercedes auf der Billinghauser Straße unterwegs und wollte den Hellweg in Richtung Müssen überqueren. Dabei übersah er eine 25-Jährige aus Oerlinghausen, die mit ihrem VW auf dem Hellweg in Richtung Helpup fuhr und Vorfahrt hatte. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den Aufprall wurde der Mercedes gegen den Audi einer 36-jährigen Lagenserin geschleudert, die auf der Billinghauser Straße in Richtung Hellweg unterwegs war. Anschließend überfuhr der 39-Jährige eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Die 25-Jährige verletzte sich leicht und auch die zwei Kinder (4 und 7 Jahre) im Auto des Detmolders zogen sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu, so dass ein Rettungswagen sie ins Krankenhaus brachte. Die drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro.

