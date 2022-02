Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl aus Lagerraum in Dötlingen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Dienstag, 15. Februar 2022, 23:00 Uhr, bis Mittwoch, 16. Februar 2022, 5:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter*innen Zutritt in einen Lagerraum auf einem landwirtschaftlichen Gehöft in der Straße "Zum Wittensand" in Dötlingen.

Die Täter*innen entwendeten mehrere Stihl-Motorsägen und weiteres Zubehör aus dem Lagerraum, welcher sich zwischen der Einmündung "Am Buschhoff" und der Huntloser Straße befindet. Für den Abtransport müssen die unbekannten Personen mutmaßlich einen Pkw mitgeführt haben.

Mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die Täter*innen oder verdächtige Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell