Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fahrräder aus Keller gestohlen

Gummersbach (ots)

Fünf zum Teil hochwertige Fahrräder haben Unbekannte vermutlich am frühen Montagmorgen (24. Januar) aus dem Keller eines Hauses an der Straße "Am Wiedenhof" gestohlen. Bewohner des Hauses hatten gegen 04.30 Uhr ein ungewöhnliches Geräusch gehört und auch das durch einen Bewegungssender eingeschaltete Licht bemerkt. Am Morgen mussten sie dann feststellen, dass die Glasscheibe einer Kellertür eingeschlagen war. Diebe hatten im Anschluss die Kellertür mittels des von innen steckenden Schlüssels öffnen können und fünf Fahrräder aus dem Keller gestohlen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

