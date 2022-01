Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall unter Alkohol

Waldbröl (ots)

Dass Alkohol am Steuer eine schlechte Idee ist, musste eine 23-Jährige aus Waldbröl in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (26. Januar) feststellen. Sie baute alkoholisiert einen Unfall und ist ihren Führerschein erstmal los. Der Unfall ereignete sich gegen 1 Uhr morgens. Die 23-Jährige fuhr mit ihrem VW Golf die Morsbacher Straße in Richtung Waldbröl, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Schutzplanke kollidierte. Nichtsdestotrotz setze sie zunächst ihre Fahrt fort, bis der Wagen auf der Homburger Straße in Höhe des Heidchenwegs seinen Dienst versagte. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,5 Promille, was eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins zur Folge hatte. Verletzt hatte sich die 23-Jährige bei dem Unfall zum Glück nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell