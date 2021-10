Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand einer Gartenlaube

Gotha (ots)

Heute, gegen 11.20 Uhr kam es zu einem Brand in einer Gartenanlage in der Uelleber Straße. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte die in Vollbrand geratene Gartenlaube. Es entstand ein Sachschaden von ca 20.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (jd)

