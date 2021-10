Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Traktor

Gehren (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Morgen, gegen 09.00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Alten Bahnhofstraße. An der Einmündung Königseer Straße kam es zur Kollision zwischen dem VW einer 76-Jährigen und einem Traktor, den ein 53-Jähriger lenkte. Die Fahrerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, an ihrem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Unfallschaden am Traktor beläuft sich ca auf 5.000 Euro. Die Königseer Straße wurde zeitweise voll gesperrt.(jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell