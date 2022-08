Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: LKW-Fahrer übersieht Überholvorgang

Sondershausen (ots)

Ein 46-jähriger LKW-Fahrer befuhr mit seiner Sattelzugmaschine gestern um 13 Uhr die Bundesstraße 4 in Sondershausen in Richtung Nordhausen. Auf Höhe der Großfurraer Straße beabsichtigte der Fahrer ein vor ihn fahrendes Leichtkraftfahrzeug zu überholen. Dabei übersah er, dass er bereits selbst durch einen 52-jährigen Fordfahrer überholt wird. Der LKW kollidierte mit dem Ford und drückt diesen in die Leitplanke. Am Ford entstand durch die Kollision Totalschaden. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße 4 in Fahrtrichtung Nordhausen nur eingeschränkt befahrbar.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell