Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rauch aus leerstehendem Hotel

Harztor - Ilfeld (ots)

Weil es zu einer unerklärlichen Rauchentwicklung in einem leerstehenden Hotel kam, wurden gestern Nachmittag um 16.40 Uhr die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei ins Ilfelder Tal gerufen. Bei dem betreffenden Gebäude handelt es sich um ein baufälliges Objekt. Am Einsatzort konnte festgestellt werden, dass bisher unbekannte Täter versuchten, die im Gebäude befindliche Dämmwolle anzuzünden. Ein Feuer war glücklicherweise nicht entflammt, so dass kein weiterer Sachschaden zu beziffern ist.

